Stage Charollais-Brionnais – Bal Trad’ Trio Nioulou Grange de Corgenay, Neuvy (03) Stage Charollais-Brionnais – Bal Trad’ Trio Nioulou Grange de Corgenay, Neuvy (03), 13 janvier 2024 13:30, . Stage Charollais-Brionnais – Bal Trad’ Trio Nioulou Samedi 13 janvier 2024, 14h30 Grange de Corgenay, Neuvy (03) (voir programme) Grange de Corgenay, Neuvy (03) 29, Route de Corgenay

Grange de Corgenay, 03000 Neuvy, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T14:30:00+01:00 – 2024-01-14T01:00:00+01:00

2024-01-13T14:30:00+01:00 – 2024-01-14T01:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Heure : 13:30 Autres Lieu Grange de Corgenay, Neuvy (03) Adresse 29, Route de Corgenay Grange de Corgenay, 03000 Neuvy, France Age max 110 Lieu Ville Grange de Corgenay, Neuvy (03) Latitude 46.562698 Longitude 3.281102 latitude longitude 46.562698;3.281102

Grange de Corgenay, Neuvy (03) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//