Atelier-Bal de La Jimbr’tée Jeudi 6 juillet, 21h00 Grange de Corgenay, Neuvy (03) Libre participation

Atelier-bal animé par La Jimbr’tée avec les musiciens de l’association et les musiciens présents. Danses de bal et bourrées à 2 et 3 temps.

Grange de Corgenay, Neuvy (03) 29, Route de Corgenay

2023-07-06T21:00:00+02:00 – 2023-07-07T00:00:00+02:00

