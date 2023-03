Bal du Mai « Rémi Geffroy » et « Les Lupauds des Traces » Grange de Corgenay, Neuvy (03)

Bal du Mai « Rémi Geffroy » et « Les Lupauds des Traces » Grange de Corgenay, Neuvy (03), 30 avril 2023, . Bal du Mai « Rémi Geffroy » et « Les Lupauds des Traces » Dimanche 30 avril, 21h00 Grange de Corgenay, Neuvy (03) Grange de Corgenay, Neuvy (03) 29, Route de Corgenay Grange de Corgenay, 03000 Neuvy, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-30T21:00:00+02:00 – 2023-05-01T02:00:00+02:00

2023-04-30T21:00:00+02:00 – 2023-05-01T02:00:00+02:00 baltrad balfolk

Détails Autres Lieu Grange de Corgenay, Neuvy (03) Adresse 29, Route de Corgenay Grange de Corgenay, 03000 Neuvy, France Age max 110 Lieu Ville Grange de Corgenay, Neuvy (03)

Grange de Corgenay, Neuvy (03) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//