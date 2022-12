Atelier-Bal de La Jimbr’tée Grange de Corgenay, Neuvy (03)

Libre participation

organisé par La Jimbr tée Grange de Corgenay, Neuvy (03) 29, Route de Corgenay Grange de Corgenay, 03000 Neuvy, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40072 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Atelier-bal animé par Pascal et son équipe, avec les musiciens de la Jimbr’tée et les musiciens présents. Danses de bal et bourrées à 2 et 3 temps. Libre participation. source : événement Atelier-Bal de La Jimbr’tée publié sur AgendaTrad

2023-01-06T20:00:00+01:00

2023-01-07T00:00:00+01:00

