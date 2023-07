Festival Oh Plateau ! 2023 Grange de Clavière Saint-Agrève, 28 juillet 2023, Saint-Agrève.

Saint-Agrève,Ardèche

Pour cette première soirée à la Grange de Clavière, le festival Oh Plateau ! vous présente 3 lives et 1 DJ set avec Belvoir, UTO, Epsilove et Why Pink ? *Invitation à retirer à l’Office de Tourisme du village pour les St-Agrévois.es..

2023-07-28 20:00:00 fin : 2023-07-28 02:00:00. EUR.

Grange de Clavière

Saint-Agrève 07320 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



For this first evening at the Grange de Clavière, the Oh Plateau! festival presents 3 live acts and 1 DJ set with Belvoir, UTO, Epsilove and Why Pink? *Invitation to be picked up at the village Tourist Office for St-Agrévois.es.

Para esta primera velada en la Grange de Clavière, el festival Oh Plateau! presenta 3 actuaciones en directo y 1 DJ set con Belvoir, UTO, Epsilove y Why Pink? *Las invitaciones pueden recogerse en la oficina de turismo del pueblo.

An diesem ersten Abend in der Grange de Clavière präsentiert Ihnen das Festival Oh Plateau! 3 Liveshows und 1 DJ-Set mit Belvoir, UTO, Epsilove und Why Pink? *Einladungen für St-Agrévois.es können im Tourismusbüro des Dorfes abgeholt werden.

