Visite à la ferme Grange de Beauvais, 3 juin 2023, Venouse. Visite à la ferme 3 et 4 juin Grange de Beauvais Entrée libre | Visites commentées de 10h à 12h et de 14h à 17h. Partez à la découverte de ce conservatoire des cépages, de son jardin médiéval et de son potager en agroécologie.

Vous retrouverez sur place de quoi se restaurer, des exposants, un marché de légumes, ainsi que des jeux pour enfants et des animations… Grange de Beauvais Chemin de la ferme de Beauvais 89230 Venouse Venouse 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06.03.02.33.46 http://grangedebeauvais.com Balades Sensorielles au milieu des cépages et des plantes médicinales. Potins du jardins. Parking Gratuit. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:30:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © Grange de Beauvais

