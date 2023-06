Festival de la Vézère: Chagall & la musique: Trio Fouchenneret Grange Château du Saillant Voutezac, 7 juillet 2023, Voutezac.

Voutezac,Corrèze

Mompou : Paysages – Tchaïkovski : Trio. A 20H GRANGE CHÂTEAU DU SAILLANT. Possibilité de restauration dans le parc dès 18h..

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 . .

Grange Château du Saillant

Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mompou: Landscapes – Tchaikovsky: Trio. AT 8PM BARN CHÂTEAU DU SAILLANT. Catering available in the park from 6pm.

Mompou: Paisajes – Tchaikovsky: Trío. A LAS 20:00 H GRANERO CHÂTEAU DU SAILLANT. Catering disponible en el parque a partir de las 18h.

Mompou: Paysages – Tschaikowsky: Trio. A 20H GRANGE CHÂTEAU DU SAILLANT. Essensmöglichkeit im Park ab 18 Uhr.

