Cette ancienne maison de marchands du XIIe siècle compte parmi les plus soignées de Provins. Admirez l’architecture raffinée des salles avec des chapiteaux sculptés et les voûtes en ogives. Ce lieu servait de marché couvert pendant les foires jusqu’à la fin du XIIIe siècle, puis d’entrepôt pour la dîmes à partir du XIVe siècle. Aujourd’hui, cette demeure présente une mise en scène sur le thème »Provins au temps des Foires de Champagne » avec des reconstitutions évoquant les marchands et les corporations de métiers de l’époque.

