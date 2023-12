Soirée latino Grange aux Dîmes Ouistreham, 4 décembre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

De la musique assurée par DJ Phil qui vous propose le meilleur de la musique latino, histoire de vous faire danser sur des sons de Salsa, Merengue, ou encore Bachata. Rejoignez-nous pour l’avant dernière journée de l’année !.

2023-12-30 20:00:00 fin : 2023-12-30 22:00:00. .

Grange aux Dîmes Place Albert Lemarignier

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Music provided by DJ Phil, who will be bringing you the very best in Latin music, to get you dancing to the sounds of Salsa, Merengue and Bachata. Join us for the penultimate day of the year!

La música correrá a cargo de DJ Phil, que te traerá lo mejor de la música latina para que bailes al son de la salsa, el merengue y la bachata. Únete a nosotros en el penúltimo día del año

DJ Phil wird Ihnen die beste Latinomusik präsentieren und Sie zu Salsa, Merengue und Bachata tanzen lassen. Besuchen Sie uns am vorletzten Tag des Jahres!

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Caen la Mer