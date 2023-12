Soirée disco Grange aux Dîmes Ouistreham, 4 décembre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

La fièvre disco s’empare de la Grange aux Dîmes avec une soirée dansante. Le tempo est donné par le DJ Lorio, qui vous a concocté un set funk et groovy à souhait. N’hésitez pas à mettre vos plus belles paillettes !.

2023-12-22 20:00:00 fin : 2023-12-22 22:00:00. .

Grange aux Dîmes Place Albert Lemarignier

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Disco fever takes hold of the Grange aux Dîmes with a dance party. The tempo is set by DJ Lorio, who has concocted a groovy funk set. Don’t hesitate to put on your best sequins!

La fiebre de la música disco se apodera del Grange aux Dîmes con una noche de baile. El ritmo lo marca DJ Lorio, que ha preparado un set funk y groovy. No dudes en ponerte tus mejores lentejuelas

Das Discofieber ergreift die Grange aux Dîmes mit einem Tanzabend. Das Tempo wird von DJ Lorio vorgegeben, der Ihnen ein funkiges und grooviges Set zusammengestellt hat, das keine Wünsche offen lässt. Zögern Sie nicht, Ihre schönsten Pailletten anzuziehen!

