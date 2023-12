Concert de Noël de l’Union Musicale Grange aux Dîmes Ouistreham, 4 décembre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

L’orchestre et les élèves de l’orchestre à cordes de l’EMIO interpréteront le répertoire des chants de Noël..

2023-12-20 20:30:00 fin : 2023-12-20 22:30:00. .

Grange aux Dîmes Place Albert Lemarignier

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



The EMIO orchestra and string orchestra students will perform a repertoire of Christmas carols.

La orquesta y los alumnos de la orquesta de cuerda EMIO interpretarán un repertorio de villancicos.

Das Orchester und die Schüler des EMIO-Streichorchesters werden das Repertoire der Weihnachtslieder aufführen.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Caen la Mer