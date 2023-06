Conférence et dédicaces : Roger II, l’héritage des Normands en Sicile, le génie normand Grange aux dîmes Ouistreham, 16 septembre 2023, Ouistreham.

Conférence et dédicaces : Roger II, l’héritage des Normands en Sicile, le génie normand Samedi 16 septembre, 17h00 Grange aux dîmes

Présentée par l’Association Normandie Sicile

Savez-vous vous que le premier roi de la Sicile normande, Roger II, était le petit-fils de Tancrède de Hauteville, petit seigneur normand de la région de Coutances ?

Savez -vous que deux siècles de vie commune uniront la Normandie et la Sicile ?

A l ’époque où Guillaume le Conquérant partait à l a conquête de l ’Angleterre, les fils et petits -fils de Tancrède partaient à la conquête de l’Italie du Sud et de la Sicile où ils fondèrent un royaume exceptionnel.

Vous découvrirez cette étonnante épopée et l’histoire extraordinaire de Roger II, chef d’Etat remarquable, administrateur hors pair, grand bâtisseur, protecteur des arts et des lettres. Son royaume fut un des états les plus puissants d’Europe. Il porta au zénith le « génie normand ».

Vous découvrirez les merveilles architecturales laissées en héritage par Roger I I et ses successeurs, aujourd’hui classées au patrimoine mondial de l’Unesco.

Vous découvrirez aussi que les Normands sont toujours présents dans la vie des Siciliens d’aujourd’hui au travers de fêtes, traditions et coutumes. Et que, lors de la seconde guerre mondiale, chacune des deux régions va connaître son « Débarquement ».

Enfin, pour finir sur une note plus gaie, les plaisirs de la table n’ont pas été oubliés.

Dans cette conférence, vous apprendrez beaucoup d’autres choses étonnantes et mémorables.

Vente et dédicaces du livre de l’Association Normandie Sicile à la suite de la conférence

Contacts, http://normandiesicile.free.fr, tél. 06 47 69 38 76, Facebook Normandie-Sicile

Grange aux dîmes Place Lemarignier, 14150 Ouistreham Riva-Bella Ouistreham 14150 Calvados Normandie 02 31 97 73 25 http://ville-ouistreham.fr [{« link »: « http://normandiesicile.free.fr »}] Au cœur de son bourg ancien qui a conservé un patrimoine médiéval remarquable, la grange aux dîmes fait partie d’un bel ensemble de bâtiments ruraux d’origine monastique, récemment restaurés. Jusqu’à la Révolution, Ouistreham fut une dépendance ecclésiastique, juridique et fiscale de l’abbaye aux Dames de Caen dont l’abbesse recevait la dîme (impôt en nature représentant environ le dixième des récoltes, pêches et troupeaux) entreposée dans la grange prévue à cet effet. Cette grange, dont il est fait mention pour la première fois en 1257, fut laissée à l’abandon durant la période dite de la Guerre de Cent ans et probablement reconstruite aux XVe et XVIe s. à l’aide d’éléments d’origine, pour reprendre sa fonction. Elle faisait autrefois partie de la ferme de l’Abbaye ou Baronnie, propriété de l’abbesse patronne de Ouistreham.

© Grange aux dîmes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

@normandie sicile