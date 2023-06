Exposition : le royaume Normand en Sicile Grange aux dîmes Ouistreham, 16 septembre 2023, Ouistreham.

Exposition : le royaume Normand en Sicile 16 et 17 septembre Grange aux dîmes

La glorieuse histoire des fils et petits fils de Tancrède de Hauteville, l’une des plus éblouissantes épopées que les hommes ont inscrites au firmament de l’Histoire

exposition mise à disposition par l’Association Normandie Sicile

Grange aux dîmes Place Lemarignier, 14150 Ouistreham Riva-Bella Ouistreham 14150 Calvados Normandie 02 31 97 73 25 http://ville-ouistreham.fr Au cœur de son bourg ancien qui a conservé un patrimoine médiéval remarquable, la grange aux dîmes fait partie d’un bel ensemble de bâtiments ruraux d’origine monastique, récemment restaurés. Jusqu’à la Révolution, Ouistreham fut une dépendance ecclésiastique, juridique et fiscale de l’abbaye aux Dames de Caen dont l’abbesse recevait la dîme (impôt en nature représentant environ le dixième des récoltes, pêches et troupeaux) entreposée dans la grange prévue à cet effet. Cette grange, dont il est fait mention pour la première fois en 1257, fut laissée à l’abandon durant la période dite de la Guerre de Cent ans et probablement reconstruite aux XVe et XVIe s. à l’aide d’éléments d’origine, pour reprendre sa fonction. Elle faisait autrefois partie de la ferme de l’Abbaye ou Baronnie, propriété de l’abbesse patronne de Ouistreham.

© Grange aux dîmes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00