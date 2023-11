Village de Noël Grange aux Dîmes et Bourg Ouistreham, 16 décembre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

HO HO HO ! Venez découvrir le village de Noël de Ouistreham.

Pendant 3 semaines, la Ville de Ouistreham Riva-Bella va vivre au rythme de Noël !

Du 16 décembre au 7 janvier, un Village de Noël sera installé sur la place Albert Lemarignier, dans le Bourg. Marché de Noël, illuminations, soirées dansantes, déambulation… de nombreux rendez-vous donneront vie à la féérie de Noël à Ouistreham Riva-Bella !

Programme complet des festivités à retrouver sur le site de la ville de Ouistreham..

Vendredi 2023-12-16 fin : 2024-01-07 . .

Grange aux Dîmes et Bourg Place Albert Lemarignier

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



HO HO HO! Come and discover Ouistreham’s Christmas village.

For 3 weeks, the town of Ouistreham Riva-Bella will be living to the rhythm of Christmas!

From December 16 to January 7, a Christmas Village will be set up in the Place Albert Lemarignier, in the town center. Christmas market, illuminations, dance evenings, strolling? a whole host of events will bring Christmas to life in Ouistreham Riva-Bella!

Full program of festivities on the Ouistreham town website.

¡HO HO HO! Venga a descubrir el pueblo navideño de Ouistreham.

Durante 3 semanas, la ciudad de Ouistreham Riva-Bella vivirá al ritmo de la Navidad

Del 16 de diciembre al 7 de enero, se instalará un pueblo navideño en la plaza Albert Lemarignier, en el centro de la ciudad. Mercadillo navideño, iluminación, veladas de baile, animaciones callejeras… ¡un sinfín de eventos harán revivir la magia de la Navidad en Ouistreham Riva-Bella!

Programa completo de las fiestas en la página Web de la ciudad de Ouistreham.

HO HO HO! Kommen Sie und entdecken Sie das Weihnachtsdorf von Ouistreham.

Drei Wochen lang wird die Stadt Ouistreham Riva-Bella im Rhythmus der Weihnacht leben!

Vom 16. Dezember bis zum 7. Januar wird auf dem Place Albert Lemarignier im Bourg ein Weihnachtsdorf aufgebaut. Weihnachtsmarkt, Beleuchtung, Tanzabende, Umzüge… zahlreiche Veranstaltungen werden den Weihnachtszauber in Ouistreham Riva-Bella zum Leben erwecken!

Das vollständige Programm der Feierlichkeiten finden Sie auf der Website der Stadt Ouistreham.

Mise à jour le 2023-11-15 par Calvados Attractivité