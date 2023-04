Les contes du chemin Grange aux dîmes, cambremer Cambremer Catégories d’Évènement: Calvados

Cambremer

Les contes du chemin Grange aux dîmes, cambremer, 23 avril 2023, Cambremer. Les contes du chemin Dimanche 23 avril, 16h30 Grange aux dîmes, cambremer Plaisir de LIRE et l’association l’Être enchanté organisent le dimanche 23 avril, un spectacle « Les Contes du Chemin » à la Grange aux Dîmes de Cambremer, à 16h30.

Avec la Compagnie « La Mère – La Fille » Participation Libre Grange aux dîmes, cambremer cambremer Cambremer 14340 Cambremer Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-23T16:30:00+02:00 – 2023-04-23T17:30:00+02:00

2023-04-23T16:30:00+02:00 – 2023-04-23T17:30:00+02:00 L’Être Enchanté

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Cambremer Autres Lieu Grange aux dîmes, cambremer Adresse cambremer Ville Cambremer Departement Calvados Lieu Ville Grange aux dîmes, cambremer Cambremer

Grange aux dîmes, cambremer Cambremer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cambremer/

Les contes du chemin Grange aux dîmes, cambremer 2023-04-23 was last modified: by Les contes du chemin Grange aux dîmes, cambremer Grange aux dîmes, cambremer 23 avril 2023 Cambremer Cambremer Cambremer Grange aux dîmes

Cambremer Calvados