« LES SISTER BR’ART » à la Grange aux dîmes de Cambremer du 4 au 10 Avril 2023 Grange aux dîmes, 4 avril 2023, Cambremer.

» LES SISTER BR’ART » du 4 au 10 Avril 2023.

Tous les jours de 11h à 17h30

✨️ Rendez-vous avec les Sister Br’Art et les cours de dessin et peinture à l’huile de LSM Artiste Peintre sur le thème de Pâques.

Cours les 6,7 et 8 avril entre 14h et 17h

Durée du cours : 3h

Tarif : 40 €

Inscrivez-vous vite ! 4 personnes max

Contact : 06/27/17/58/11.

Vendredi 2023-04-04 à 11:00:00 ; fin : 2023-04-10 17:30:00. .

Grange aux dîmes Rue du Chanoine Lanier

Cambremer 14340 Calvados Normandie



« SISTER BR’ART » from April 4th to 10th 2023.

Every day from 11am to 5:30pm

?? Rendezvous with the Sister Br’Art and the drawing and oil painting classes of LSM Painter on the theme of Easter.

Classes on April 6, 7 and 8 between 2 and 5 pm

Duration of the course : 3h

Price : 40 ?

Register now! 4 people max

Contact : 06/27/17/58/11

« LES SISTER BR’ART » del 4 al 10 de abril de 2023.

Todos los días de 11h a 17h30

?? Cita con la Hermana Br’Art y las clases de dibujo y pintura al óleo de LSM Artist Painter sobre el tema de la Pascua.

Clases los días 6, 7 y 8 de abril de 14.00 a 17.00 h

Duración del curso: 3 horas

Precio : 40

¡Inscríbete ya! 4 personas máximo

Contacto : 06/27/17/58/11

« LES SISTER BR’ART » vom 4. bis 10. April 2023.

Jeden Tag von 11:00 bis 17:30 Uhr

?? Treffen Sie sich mit den Sister Br’Art und den Zeichenkursen und Ölgemälden von LSM Artiste Peintre zum Thema Ostern.

Kurse am 6., 7. und 8. April zwischen 14 und 17 Uhr

Dauer des Kurses: 3 Std

Gebühr: 40 ?

Melden Sie sich schnell an! max. 4 Personen

Kontakt: 06/27/17/58/11

