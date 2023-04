Le chant des oiseaux (concert) Grange aux Dîmes Cambremer Catégories d’Évènement: Calvados

Cambremer

Le chant des oiseaux (concert) Grange aux Dîmes, 28 avril 2023, Cambremer. Le chant des oiseaux (concert) Vendredi 28 avril, 20h00 Grange aux Dîmes Tarif adultes : 12€ – Tarif jeune (moins de 18 ans) : 6€ Le Chant des oiseaux Une envolée musicale du XVIIe siècle à nos jours Chansons, airs de cour, madrigaux, mélodies et pièces instrumentales pour célébrer le retour printanier de la gent ailée : coucou, fauvette, colombe, rossignol, hirondelle… Florence Devieilhe, soprano

Yoann Moulin, clavecin

Jean-Marie Ségrétier, flûtes

Une manifestation proposée par l’ARMAEN (Association pour le rayonnement de la musique ancienne en Normandie) avec le concours de l’association Mirabilia & Curiosa et le soutien de la commune de Cambremer Grange aux Dîmes Rue du Chanoine Lanier, Cambremer Cambremer 14340 Cambremer Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 84 21 78 37 »}, {« type »: « email », « value »: « mirabilia.curiosa@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T20:00:00+02:00 – 2023-04-28T22:00:00+02:00

2023-04-28T20:00:00+02:00 – 2023-04-28T22:00:00+02:00 Cambremer

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Cambremer Autres Lieu Grange aux Dîmes Adresse Rue du Chanoine Lanier, Cambremer Ville Cambremer Departement Calvados Lieu Ville Grange aux Dîmes Cambremer

Grange aux Dîmes Cambremer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cambremer/

Le chant des oiseaux (concert) Grange aux Dîmes 2023-04-28 was last modified: by Le chant des oiseaux (concert) Grange aux Dîmes Grange aux Dîmes 28 avril 2023 Cambremer Grange aux Dîmes Cambremer

Cambremer Calvados