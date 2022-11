L’atelier des petits lutins à Cambremer Grange aux Dîmes, 22 novembre 2022, Cambremer.

L’atelier des petits lutins à Cambremer Mardi 22 novembre, 18h00 Grange aux Dîmes

✨ Les petits lutins sont attendus à Cambremer !

Grange aux Dîmes Rue du Chanoine Lanier, Cambremer Cambremer Cambremer 14340 Calvados Normandie

Rendez-vous le 22 novembre 2022 à 18h à la Grange aux Dîmes de Cambremer (14340) pour participer avec les grands à la réalisation des ✨ décos qui orneront prochainement le village.

Rejoignez l’équipe du Père Noël pour partager de joyeux moments créatifs autour de cet atelier.

Les décos réalisées seront mises en place dans le village de Cambremer et ses communes rattachées le 29 novembre à partir de 9h !

✨ Plus on est de petits fous, plus il y a de petites mains !

Et plus il y a de petites mains, plus il y a de (belles ? !!! ) décorations … ho ! ho ! ho ! ✨



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-22T18:00:00+01:00

2022-11-22T20:30:00+01:00

Veronique Chambeau