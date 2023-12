Hors Saison Musicale Concert Grange associative Les Pechs du Vers, 1 décembre 2023, Les Pechs du Vers.

Les Pechs du Vers,Lot

L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine des Pechs du Vers co-organise avec l’association nationale « Que l’esprit vive » un concert de musique classique..

2023-12-17 15:30:00 fin : 2023-12-17 . EUR.

Grange associative Le Bourg

Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie



The Association pour la Sauvegarde du Patrimoine des Pechs du Vers is co-organizing a classical music concert with the national association « Que l’esprit vive ».

La Association pour la Sauvegarde du Patrimoine des Pechs du Vers coorganiza un concierto de música clásica con la asociación nacional « Que l’esprit vive ».

Die Association pour la Sauvegarde du Patrimoine des Pechs du Vers co-organisiert zusammen mit der nationalen Vereinigung « Que l’esprit vive » ein Konzert mit klassischer Musik.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Labastide-Murat