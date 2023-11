ROFOROFO JAZZ Grange à Dîmes Écouen, 16 décembre 2023, Écouen.

ROFOROFO JAZZ Samedi 16 décembre, 20h00 Grange à Dîmes Tarifs : 15 / 10€

Roforofo, soit « boueux » en Yoruba, n’est boueux que parce qu’il s’agite et ne stagne pas !

La nouvelle révélation afrobeat made in Paris, adoubée par Tony Allen, distille une fusion afro-jazz-rap dans laquelle le flow de Days aka RacecaR, charismatique MC de Chicago se pose sur un groove impeccable où se mêlent funk diabolique, claviers cosmiques, envolées cuivrées, inspirations éthio-jazz et guitares déchaînées !

Leur nouvel opus « Running the Way », sortie en 2023 est salué par Le Monde, Télérama, RFI, FIP et France Musique notamment.

Les sept musiciens ne connaissent qu’un seul et unique canal d’expression : le live, ce moment d’alchimie entre eux, cette connexion par le groove. Ils offrent à l’afrobeat de nouveaux horizons musicaux débridées.

SAM. 16 DEC 2023 | 20H00

Billetterie : https://bit.ly/3P9fqjZ

La Grange à Dîmes

Cour arrière de la Mairie 95440 Ecouen

Bar et petite restauration sur place / CB acceptée.

—————–

ACCES :

Entrée sous le porche à droite de l’Hôtel de Ville.

STATIONNEMENT :

Place de l’Eglise ou rue Jean Bullant ou 8 rue de Paris.

EN TRANSPORT :

Transilien : Ligne H – Gare Ecouen-Ezanville.

RER D : Gare de Garges-Sarcelles puis bus 269

Bus : 269 direction Garges-Sarcelles : Arrêt Mairie-Château ou direction Hôtel de ville d’Attainville : Arrêt route d’Ezanville

EN VOITURE :

Depuis Paris – Autoroute A1 depuis la Porte de la Chapelle Sortie Francilienne (N104) direction Cergy-Pontoise

Puis prendre la sortie Ecouen (RD316)

Grange à Dîmes Ecouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/3P9fqjZ »}] [{« link »: « https://bit.ly/3P9fqjZ »}] Salle de 280 places

Intimiste, chaleureux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T20:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:00:00+01:00

2023-12-16T20:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:00:00+01:00

afro jazz musiques actuelles