Noces – Release Party Grange à Dîmes Écouen, 18 novembre 2023, Écouen.

Noces – Release Party Samedi 18 novembre, 20h00 Grange à Dîmes Tarif : 10 €

NOCES – RELEASE PARTY !

Noces, c’est la rencontre entre Claude, choriste expérimentée et Alexandre, guitariste aguerri qui décident d’écrire à quatre mains des chansons en français, poétiques et sans artifices.

Rendez-vous ce 18 novembre pour découvrir leur premier EP dans lequel les mélodies et les textes du duo seront portés par des saveurs soul et africaines percutantes. Sur scène, leur énergie débordante est contagieuse et leur complémentarité délivre toute l’intensité et la sincérité de leurs chansons. A savourer !

——————

. |

Billetterie : https://bit.ly/3Z7YKOD

La Grange à Dîmes

Cour arrière de la Mairie 95440 Ecouen

Bar et petite restauration sur place / CB acceptée.

—————–

ACCES :

Entrée sous le porche à droite de l’Hôtel de Ville.

STATIONNEMENT :

Place de l’Eglise ou rue Jean Bullant ou 8 rue de Paris.

EN TRANSPORT :

Transilien : Ligne H – Gare Ecouen-Ezanville.

RER D : Gare de Garges-Sarcelles puis bus 269

Bus : 269 direction Garges-Sarcelles : Arrêt Mairie-Château ou direction Hôtel de ville d’Attainville : Arrêt route d’Ezanville

EN VOITURE :

Depuis Paris – Autoroute A1 depuis la Porte de la Chapelle Sortie Francilienne (N104) direction Cergy-Pontoise

Puis prendre la sortie Ecouen (RD316)

Grange à Dîmes Ecouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/3Z7YKOD »}] [{« link »: « https://bit.ly/3Z7YKOD »}] Salle de 280 places

Intimiste, chaleureux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:00:00+01:00

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:00:00+01:00

chanson release party