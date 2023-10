Un Souffle… Grange à dîmes Écouen, 15 octobre 2023, Écouen.

spectacle musical et d’objets en quatre mouvements, de Bruno Bianchi

dès 1 an

A l’origine du son, l’air…

Le souffle se transforme peu à peu en vent, en son, en musique. A travers des objets et des instruments, Bruno Bianchi fait découvrir tout un univers sonore dont la base est la respiration.

En quatre mouvements, du réveil au coucher, Un souffle… est une invitation pour les tout-petits à un voyage dans les airs. Un son peut se multiplier, devenir orchestral, traduisant les différents évènements et situations tout au long d’une journée rythmée par le jeu, le sommeil et les repas.

Les onomatopées remplacent la parole et invitent au voyage du vent…

interprétation et conception instruments Bruno Bianchi – mise en scène Gerold Schumann – scénographie et costumes Pascale Stih – lumières Corentin Petit

Production Théâtre de la vallée, avec l’aide à la Création du Département de la Seine-et-Marne et le soutien de la Ville de Dammartin-en-Goële.

Création automne 2023

