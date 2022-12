Sanseverino Grange à Dîmes, 12 mai 2023, Écouen.

Sanseverino Vendredi 12 mai 2023, 20h00 Grange à Dîmes

Plein : 15€ / Réduit : 10€

Concert – Tout Public

Grange à Dîmes Ecouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France

Salle de 280 places Intimiste, chaleureux

SANSEVERINO

Un clown et un guitariste, un voleur de poules et un rockeur, un amateur de tango et un chevalier des arts des lettres, un chanteur et un amuseur, un peu acteur, un peu écolo, beaucoup artiste. Sanseverino clôt la cinquantaine avec une carrière longue comme le bras (qu’il a musclé) et va bientôt attaquer la prochaine décennie avec le même entrain (qu’il a éclectique).

Pour cette occasion, Sanseverino se produira en trio avec Blanche Stromboni à la contrebasse et Stéphane Huchard à la batterie. Ce trio se retrouve pour le plaisir de jouer, d’être entre amis et de partager des instants précieux en scène en votre compagnie !



2023-05-12T20:00:00+02:00

2023-05-12T22:00:00+02:00