Les Étoiles Lycéennes – Pré-Selections Grange à Dîmes Écouen Catégories d’évènement: Ecouen

Val-d'Oise

Les Étoiles Lycéennes – Pré-Selections Grange à Dîmes, 8 avril 2023, Écouen. Les Étoiles Lycéennes – Pré-Selections Samedi 8 avril 2023, 20h00 Grange à Dîmes

Entrée Libre

Concert – Tout Public Grange à Dîmes Ecouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France

Salle de 280 places Intimiste, chaleureux Les Etoiles Lycéennes est un dispositif de repérage et d’accompagnement de la jeune scène musicale valdoisienne, permettant la mise en relation entre jeune.s musicien.ne.s et structures de musiques actuelles de proximité. Ce tremplin permet aux lycéens de faire découvrir leur musique à des professionnels, de jouer sur de belles scènes, de bénéficier de conseils, de participer à une belle aventure et…. de tenter de remporter sa place en finale pour rejoindre la sélection PREMIERE SEINE 2023 qui permet de jouer au Festival Rock en Seine ! L’inscription est ouverte à TOUS les artistes solos ou groupes lycéens sans distinction de style.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T20:00:00+02:00

2023-04-08T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Ecouen, Val-d'Oise Autres Lieu Grange à Dîmes Adresse Ecouen Ville Écouen Age maximum 99 lieuville Grange à Dîmes Écouen Departement Val-d'Oise

Grange à Dîmes Écouen Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ecouen/

Les Étoiles Lycéennes – Pré-Selections Grange à Dîmes 2023-04-08 was last modified: by Les Étoiles Lycéennes – Pré-Selections Grange à Dîmes Grange à Dîmes 8 avril 2023 Écouen Grange à Dîmes Écouen

Écouen Val-d'Oise