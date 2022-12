Scène Ouverte Grange à Dîmes Écouen Catégories d’évènement: Ecouen

Val-d'Oise

Scène Ouverte Grange à Dîmes, 7 avril 2023, Écouen. Scène Ouverte Vendredi 7 avril 2023, 20h00 Grange à Dîmes

Entrée Libre

Concert – Tout Public Grange à Dîmes Ecouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France

Salle de 280 places Intimiste, chaleureux Les scènes ouvertes réunissent des groupes qui désirent faire découvrir leurs titres au public, des élèves (petite et grands !) et professeurs de l’EMA, les musiciens d’ A Qui Le Tour et toutes personnes ayant envie de partager un moment sur scène dans des conditions professionnelles et dans une ambiance conviviale !

Ouverture des inscriptions dès le 7 mars 2023 sur les réseaux d’aquiletour.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T20:00:00+02:00

2023-04-07T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Ecouen, Val-d'Oise Autres Lieu Grange à Dîmes Adresse Ecouen Ville Écouen Age maximum 99 lieuville Grange à Dîmes Écouen Departement Val-d'Oise

Grange à Dîmes Écouen Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ecouen/

Scène Ouverte Grange à Dîmes 2023-04-07 was last modified: by Scène Ouverte Grange à Dîmes Grange à Dîmes 7 avril 2023 Écouen Grange à Dîmes Écouen

Écouen Val-d'Oise