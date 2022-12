LES MAMANS DU CONGO + AFROROK Grange à Dîmes, 19 mars 2023, Écouen.

LES MAMANS DU CONGO + AFROROK Dimanche 19 mars 2023, 18h00

Plein : 15€ / PassFestival : 10€

Dans le cadre du festival Passworld

Grange à Dîmes place de la mairie 95440 Ecouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France

Une rencontre entre les berceuses bantu du Congo, les musiques électroniques et le hip-hop. Un projet hybride qui fait la part belle à la danse et qui met en lumière le quotidien des femmes congolaises d’une façon audacieuse et surtout connectée avec son temps.« Les Mamans du Congo » est une rencontre unique entre Gladys Samba dit Mama Glad, détentrice du matrimoine des berceuses Bantu du Congo, et de Rrobin, le beatmaker qui parle à l’oreille de la house et du rap, figure de proue du label Galant Records.

Sur scène, Les Mamans du Congo font la part belle à la danse sur les rythmes envoûtants de Rrobin. Elles chantent en Lari l’histoire de leur peuple ainsi que le quotidien de la femme congolaise en le mettant en musique sur des rythmiques complexes jouées avec des fourchettes, assiettes, paniers, pilons et matériel de récupération.

Originaire de Côte d’Ivoire, Biguy le leader du groupe, débute la musique enfant avec la chorale, puis la batterie. Il accompagne Mighty Diamonds, Meiway, Mory Kanté, Papa Wemba, Alpha Blondy, Ismaël Isaac, Tiken Jah Fakoly, Monique Séka…

Puis, il crée sa propre formation autour de la Battrady, une batterie unique avec des percussions tribales. Ce premier album du groupe Afrorok est le fruit d’un métissage musical finement orchestré, à l’esprit libre, où tradition et modernité ne font plus qu’un. Chanté en Baoulé (sa langue maternelle) et porté par le rock des guitares, cette musique est à découvrir en live…Vous allez transpirer c’est garanti !



