La Chorale au grand Choeur

Val-d'Oise

Samedi 4 février 2023, 20h00

Entrée Libre

Grange à Dîmes Ecouen Écouen 95440 Val-d'Oise

Salle de 280 places Intimiste, chaleureux « La chorale au grand chœur », dirigée par Nicolas Rondeau et composée d’une quarantaine de choristes chantera les plus grands succès de Jean-Jacques Goldman, Michel Berger et Daniel Balavoine. Les titres incontournables comme Encore un matin, Envole-moi, La groupie du pianiste, Diego, L’Aziza, Tous les cris les S.O.S…et bien d’autres seront au rendez-vous. Un vrai moment de partage et d’émotion !

La chorale au grand chœur réunis les élèves de deux écoles de musiques : Montmorency et l’EMA (école des musiques actuelles de l’association A Qui Le Tour à Ecouen)

