Pierpoljak feat Judah Roger + Carte blanche au Simplicity Band Grange à Dîmes Écouen Catégories d’évènement: Ecouen

Val-d'Oise

Pierpoljak feat Judah Roger + Carte blanche au Simplicity Band Grange à Dîmes, 18 novembre 2022, Écouen. Pierpoljak feat Judah Roger + Carte blanche au Simplicity Band Vendredi 18 novembre, 20h00 Grange à Dîmes

Tarif plein : 15€ /Tarif réduit : 10 €

Comme chaque année, l’association A Qui Le Tour propose une carte blanche à des artistes locaux émergents afin de créer ensemble le concept d’une soirée autour d’une esthétique musicale ! Grange à Dîmes Ecouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France

Salle de 280 places Intimiste, chaleureux Cette saison, c’est le Simplicity Band, un groupe de musiciens reggae formé en 2017 dont certains membres sont issus de l’école des musiques actuelles d’Ecouen, qui prendront les rênes de la Grange à Dîmes ! Les musiciens accompagneront des artistes de leur collectif : Eden Fight et Seenthya et leur invité d’honneur est PIERPOLJAK ! PIERPOLJAK feat Judah Roger

– en sound system –

Après une victoire de la musique en 2000, un disque de platine avec « Kingston Karma » et plusieurs albums disques d’or, Pierpoljak a marqué une génération avec des titres tels que « Je ne sais pas jouer », « Pierpoljak » … et ses nombreux morceaux tous droit sortis des célèbres studios jamaïcains Tuff Gong.

Après « Général Indigo » (2016), et « Chapeau de Paille » (2017) ; « La roue tourne Igo » est sorti en 2020 pour notre plus grand plaisir ! De vraie pépites dans ce nouvel album où Pierpoljak oscille entre confidences intimes, amour de la vie et des hommes sans oublier de dépeindre une réalité de la société désolante. Du grand Pierpoljak ! Les Simplicity vont consacrer les prochaines semaines à préparer une soirée à leur image, ils vous réservent d’autres surprises, suivez pas à pas l’élaboration de cet événement sur nos réseaux ! ——————

VEN. 18 NOV 2022 | 20h00

Reggae

Tarifs : 15 € / 10 €

La Grange à Dîmes

Cour arrière de la Mairie

95440 Ecouen

Bar et petite restauration sur place

—————– Accès : Entrée sous le porche à droite de l’Hôtel de Ville.

Stationnement : Place de l’Eglise ou rue Jean Bullant.

Gare : Ecouen-Ezanville.

Bus : 269 direction Garges-Sarcelles : Arrêt Mairie-Château

ou direction Hôtel de ville d’Attainville : Arrêt route d’Ezanville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T20:00:00+01:00

2022-11-18T23:30:00+01:00 FB

Détails Catégories d’évènement: Ecouen, Val-d'Oise Autres Lieu Grange à Dîmes Adresse Ecouen Ville Écouen Age minimum 15 Age maximum 59 lieuville Grange à Dîmes Écouen Departement Val-d'Oise

Grange à Dîmes Écouen Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ecouen/

Pierpoljak feat Judah Roger + Carte blanche au Simplicity Band Grange à Dîmes 2022-11-18 was last modified: by Pierpoljak feat Judah Roger + Carte blanche au Simplicity Band Grange à Dîmes Grange à Dîmes 18 novembre 2022 Écouen Grange à Dîmes Écouen

Écouen Val-d'Oise