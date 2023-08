10e ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL « LES EMBRUNS DE MUSIQUE » Grange à Dîme Asnelles, 26 août 2023, Asnelles.

Asnelles,Calvados

Samedi 26 août à 17h. TAKANNOALUK, théâtre musical par l’ensemble La Tempesta.

En partenariat avec l’Association des Amis de la Grange à Dîme d’Asnelles et de l’Association Anima.

2023-08-26 17:00:00

Grange à Dîme

Asnelles 14960 Calvados Normandie



Saturday August 26 at 5pm. TKANNOALUK, musical theater by ensemble La Tempesta.

In partnership with the Association des Amis de la Grange à Dîme d’Asnelles and the Association Anima

Sábado 26 de agosto a las 17.00 h. TAKANNOALUK, teatro musical a cargo del conjunto La Tempesta.

En colaboración con la Association des Amis de la Grange à Dîme d’Asnelles y la Association Anima

Samstag, den 26. August um 17 Uhr. TAKANNOALUK, Musiktheater vom Ensemble La Tempesta.

In Partnerschaft mit der Association des Amis de la Grange à Dîme d’Asnelles und der Association Anima

