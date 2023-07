« LE CONCERT SECRET DES DAMES » PAR L’ENSEMBLE CORRESPONDANCES Grange à Dîme Asnelles, 6 août 2023, Asnelles.

Asnelles,Calvados

Concert suivi d’une dégustation de produits locaux et d’une promenade familiale en vélo d’une dizaine de kilomètres, à la découverte du patrimoine de l’arrière pays..

2023-08-06 15:30:00 fin : 2023-08-06 . .

Grange à Dîme

Asnelles 14960 Calvados Normandie



Concert followed by a tasting of local produce and a ten-kilometer family bike ride to discover the heritage of the hinterland.

Concierto seguido de una degustación de productos locales y un paseo familiar de diez kilómetros en bicicleta para descubrir el patrimonio del interior.

Konzert mit anschließender Verkostung lokaler Produkte und einer etwa 10 km langen Familienradtour zur Entdeckung des Kulturerbes des Hinterlandes.

Mise à jour le 2023-07-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité