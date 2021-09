La Bresse La Bresse La Bresse, Vosges GRANFONDO VOSGES La Bresse La Bresse Catégories d’évènement: La Bresse

Vosges

GRANFONDO VOSGES La Bresse, 11 septembre 2021, La Bresse. GRANFONDO VOSGES 2021-09-11 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-12 19:00:00 19:00:00 La Bresse Hohneck 92 Route de Vologne

La Bresse Vosges La Bresse Après une édition 2020 “hivernale”, le Granfondo Vosges est de retour au mois de septembre pour sa 4ème édition. Cette épreuve à succès s’il en est de la région Grand-Est, vous donne rendez-vous pour une journée exceptionnelle en terre vosgiennes au départ de la station de La Bresse Hohneck. Comme à son habitude, elle vous proposera trois parcours différents (175km, 122km et 68km) pour répondre aux attentes de chacun. Vous savez ce qu’il vous reste à faire. +33 820 08 63 32 https://granfondovosges.com/ Matthieu Vitré dernière mise à jour : 2021-06-29 par OT LA BRESSE

Détails Catégories d’évènement: La Bresse, Vosges Autres Lieu La Bresse Adresse La Bresse Hohneck 92 Route de Vologne Ville La Bresse lieuville 48.03832#6.97193