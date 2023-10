Ciné-Lot : « Sur les chemins noirs » à Granejouls Granéjouls Lhospitalet, 16 octobre 2023, Lhospitalet.

Lhospitalet,Lot

Librement inspiré de Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson (2016).

Synopsis :

Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la France à pied du Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du temps à la rencontre de l’hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la renaissance de soi..

Granéjouls Salle des Fêtes de Granejouls

Lhospitalet 46170 Lot Occitanie



Freely inspired by Sylvain Tesson’s Sur les chemins noirs (2016).

Synopsis:

One drunken evening, Pierre, a writer and explorer, falls several stories. The accident plunges him into a deep coma. On his hospital bed, back to life, he vows to cross France on foot from the Mercantour to the Cotentin. A unique, timeless journey through hyper-rurality, the beauty of France and the rebirth of the self.

Inspirado libremente en Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson (2016).

Sinopsis:

Una noche de borrachera, Pierre, escritor y explorador, cae varios pisos. El accidente lo sume en un coma profundo. En la cama del hospital, de vuelta a la vida, jura cruzar Francia a pie desde el Mercantour hasta la península de Cotentin. Es un viaje único e intemporal a través del campo, la belleza de Francia y el renacimiento de uno mismo.

Frei nach dem Buch Sur les chemins noirs von Sylvain Tesson (2016).

Synopsis :

In einer betrunkenen Nacht stürzt der Schriftsteller und Forscher Pierre mehrere Stockwerke in die Tiefe. Nach dem Unfall fällt er in ein tiefes Koma. Auf seinem Krankenhausbett, wieder ins Leben zurückgekehrt, verspricht er sich, Frankreich zu Fuß vom Mercantour bis zum Cotentin zu durchqueren. Eine einzigartige und zeitlose Reise, auf der er die ländlichen Regionen, die Schönheit Frankreichs und die Wiedergeburt des Selbst kennenlernt.

