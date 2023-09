Rando VTT Grane, 1 octobre 2023, Grane.

Grane,Drôme

3 parcours + ravito : bleu : 25km 500D+ / rouge : 32 km 800D+ / Noir : 40km 1200D+. Parcours ouverts aux VAE. Possibilité de de repas (paella) limité à 100 personnes. Réservation souhaitée par mail avant le 24/09 par mail..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



3 courses + ravito: blue: 25km 500D+ / red: 32 km 800D+ / black: 40km 1200D+. Courses open to mountain bikes. Meals (paella) limited to 100 people. Reservations required by e-mail before 24/09.

3 recorridos + avituallamientos: azul: 25km 500D+ / rojo: 32km 800D+ / negro: 40km 1200D+. Rutas abiertas a bicicletas de montaña. Posibilidad de comida (paella) limitada a 100 personas. Reserva obligatoria por e-mail antes del 24/09.

3 Strecken + Verpflegungsstelle: Blau: 25km 500D+ / Rot: 32km 800D+ / Schwarz: 40km 1200D+. Strecken für E-Bikes geöffnet. Möglichkeit einer Mahlzeit (Paella), die auf 100 Personen begrenzt ist. Reservierung vor dem 24/09 per E-Mail erwünscht.

