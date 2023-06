Fête de la musique – Les Vendredis de Grâne Grane, 24 juin 2023, Grane.

Grane,Drôme

Concert des élèves de l’école intercommunale des Ramières, au temple puis au théâtre de verdure..

2023-06-24 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-24 . .

Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Concert by students from the Ramières inter-community school, at the temple and then at the Théâtre de Verdure.

Concierto de los alumnos de la escuela intercomunal de Ramières, en el templo y después en el Théâtre de Verdure.

Konzert der Schüler der interkommunalen Schule von Ramières, im Tempel und anschließend im Théâtre de Verdure.

