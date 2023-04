EN PHILIGRANE : Festival de spectacles très vivants ! #5 Théâtre de verdure, 9 juin 2023, Grane.

Le Théâtre en pleines formes pour toutes et tous 5ème édition

RDV le 9 mai pour la programmation.

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-11 . .

Théâtre de verdure

Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Theatre in full form for all and everyone 5th edition

See you on May 9 for the program

Teatro en plena forma para todos 5ª edición

Nos vemos el 9 de mayo para conocer el programa

Theater in vollen Formen für alle und jeden 5

RDV am 9. Mai für das Programm

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme du Val de Drôme