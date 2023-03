38ème salon des COLLECTIONNEURS Grandvilliers Grandvilliers Catégories d’Évènement: Grandvilliers

Oise

38ème salon des COLLECTIONNEURS, 26 mars 2023, Grandvilliers

2023-03-26 08:30:00 – 2023-03-26 17:00:00

Oise Grandvilliers . CARTES POSTALES TIMBRES, Monnaies, Capsules, Voitures miniatures, Fèves, bidons et objets de coureurs cyclistes, Disques vinyles et toutes collections. Organisation :Association historique du canton de Grandvilliers. Salle des fêtes, centre ville, derrière la mairie. +33 6 74 76 73 85 Daniel Delattre

