Fête des roses à Clédat Grandsaigne, 23 juillet 2023, Grandsaigne.

Grandsaigne,Corrèze

A l’occasion de la Fête des Roses, l’association Renaissance des Vieilles Pierres fait revivre le village abandonné de Clédat au rythme de la nature : Faites vivre le patrimoine dans votre vie d’aujourd’hui.

Venez découvrir et expérimenter les outils et techniques de construction du Moyen Age avec Maisons Paysannes de France : la cage à écureuil, l’archipendule sans bulle, les murs et briques en tuf, la corde à 13 noeuds et la peinture à la farine.

Et de nombreuses animations, des stands d’artisanat, une balade botanique à 15h30, une initiation à la permaculture, une démonstration de vannerie, un concert de Jazz Manouche à 17h, poésie en musique et méditation au Rocher à 19h

RDV : de 10h à 20h30 au village de Clédat, entrée par Bonnefond ou Grandsaigne.

Food truck et buvette dès 11h

Entrée 5 € pour les plus de 12 ans.

2023-07-23 fin : 2023-07-23 20:30:00. .

Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



To mark the Fête des Roses, the Renaissance des Vieilles Pierres association is bringing the abandoned village of Clédat back to life at the pace of nature: Bring heritage to life in your life today.

Come discover and experiment with medieval building tools and techniques with Maisons Paysannes de France: the squirrel cage, the bubble-less archipendulum, tuff walls and bricks, 13-knot rope and flour paint.

And plenty of entertainment, including craft stands, a botanical walk at 3:30pm, an introduction to permaculture, a basketry demonstration, a gypsy jazz concert at 5pm, poetry in music and meditation at the Rocher at 7pm

RDV: from 10am to 8:30pm in the village of Clédat, entrance via Bonnefond or Grandsaigne.

Food truck and refreshments from 11am

Admission 5 ? for children over 12

Durante la Fiesta de las Rosas, la asociación Renaissance des Vieilles Pierres devuelve la vida al pueblo abandonado de Clédat al ritmo de la naturaleza: Haga revivir el patrimonio en su vida de hoy.

Venga a descubrir y probar herramientas y técnicas de construcción de la Edad Media con Maisons Paysannes de France: la jaula de ardilla, el archipéndulo sin burbujas, los muros y ladrillos de toba, la cuerda de 13 nudos y la pintura de harina.

También habrá numerosos actos: puestos de artesanía, un paseo botánico a las 15.30 h, una introducción a la permacultura, una demostración de cestería, un concierto de jazz gitano a las 17 h, poesía en música y meditación en el Rocher a las 19 h

Cita: de 10.00 a 20.30 h en el pueblo de Clédat, entrada por Bonnefond o Grandsaigne.

Food truck y refrescos a partir de las 11h

Entrada 5€ para mayores de 12 años

Anlässlich des Rosenfestes lässt der Verein Renaissance des Vieilles Pierres das verlassene Dorf Clédat im Rhythmus der Natur wieder aufleben: Lassen Sie das Kulturerbe in Ihrem Leben von heute lebendig werden.

Entdecken und experimentieren Sie mit Maisons Paysannes de France mit Werkzeugen und Bautechniken aus dem Mittelalter: der Eichhörnchenkäfig, das blasenlose Archipendula, Mauern und Ziegel aus Tuffstein, das Seil mit 13 Knoten und die Mehlfarbe.

Und zahlreiche Animationen, Handwerksstände, ein botanischer Spaziergang um 15:30 Uhr, eine Einführung in die Permakultur, eine Korbflechtvorführung, ein Gypsy-Jazz-Konzert um 17 Uhr, Poesie mit Musik und Meditation am Felsen um 19 Uhr

RDV: von 10 Uhr bis 20.30 Uhr im Dorf Clédat, Eingang über Bonnefond oder Grandsaigne.

Foodtruck und Erfrischungsstände ab 11 Uhr

Eintritt 5? für über 12-Jährige

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de Tourisme Terres de Corrèze