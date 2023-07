Balade guidée à la découverte du patrimoine vivant de Clédat Grandsaigne, 8 juillet 2023, Grandsaigne.

Grandsaigne,Corrèze

Guidés par Jessica HUREAUX et Paula BEDNARZ , chargées de mission au PNR Millevaches en Limousin, venez découvrir, à proximité d’une zone « Natura 2000 », la faune sauvage, les oiseaux, la forêt et la vie des anciens habitants de Clédat.

Rendez-vous sur le parking de Clédat, gratuit pas de réservation. Environ 2 km..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 17:00:00. .

Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Guided by Jessica HUREAUX and Paula BEDNARZ, project managers at PNR Millevaches en Limousin, come and discover the wildlife, birds, forest and life of the former inhabitants of Clédat, close to a Natura 2000 area.

Meet at the Clédat parking lot, free of charge, no reservation required. Approx. 2 km.

Guiados por Jessica HUREAUX y Paula BEDNARZ, responsables del proyecto en el PNR Millevaches en Limousin, venga a descubrir la fauna, las aves, el bosque y la vida de los antiguos habitantes de Clédat, cerca de una zona Natura 2000.

Encuentro en el aparcamiento de Clédat, gratuito, sin reserva. A unos 2 km.

Unter der Führung von Jessica HUREAUX und Paula BEDNARZ , Referentinnen des PNR Millevaches en Limousin, entdecken Sie in der Nähe eines « Natura 2000 »-Gebietes die wilde Fauna, die Vögel, den Wald und das Leben der ehemaligen Bewohner von Clédat.

Treffpunkt: Parkplatz von Clédat, kostenlos keine Reservierung. Ca. 2 km.

