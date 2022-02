Grands violonistes compositeurs du 18ème siècle Eglise Saint-Michel, 28 juin 2022, .

Eglise Saint-Michel, le mardi 28 juin à 20:30

Avec ce concert de clôture consacré aux maîtres du violon du 18ème siècle, elle met en lumière non seulement sa maîtrise violonistique et sa fine sensibilité musicale, mais aussi son activité de pédagogue. En effet, ses grands élèves du conservatoire de Versailles se produiront à ses côtés, accompagnés par la violoncelliste Raphaële Semezis et le claveciniste Pierre Chambellant. Une équipe de choc qui fera résonner avec brio l’exubérance toute italienne de Locatelli, la virtuosité diabolique de Leclair et la divine fluidité de la ligne mozartienne.

Violoniste émérite, Saskia Lethiec s’est illustrée dans de nombreux concours internationaux et a joué avec les musiciens et les ensembles les plus prestigieux.

Eglise Saint-Michel Rue Yves le Coz, 78000 Versailles



