Grands trails des vallons de la Vilaine Laillé, 2 avril 2022, Laillé.

Grands trails des vallons de la Vilaine Laillé

2022-04-02 14:00:00 – 2022-04-03 19:00:00

Laillé Ille-et-Vilaine Laillé

L’association GT2V organise à Laillé la première édition des Grands Trails des Vallons de la Vilaine. Au programme :

– un parcours de 84 km à travers les Vallons de la Vilaine à parcourir seul ou en relais de deux coureurs (35+49)

– une course par équipe plus abordable de 3 x 10,4 km autour de la commune de Laillé

Le samedi après-midi, des animations seront proposées lors du retrait des dossards : deux marches de 5 et 10 km (inscriptions sur place), des mini-conférences sur les thèmes du sport, de la santé et du cancer, animées par des médecins reconnus, avec des témoignages très forts et plein d’autres surprises…

Cette manifestation se veut aussi porteuse d’espoir, informant sur l’apport du sport pour la santé et sa contribution pour retrouver la santé après un cancer. Par ses valeurs éco-responsables, elle s’efforcera de respecter l’environnement et le patrimoine de Laillé et de sa région, en adhérant à la charte régionale du Comité Régional Olympique et Sportif.

Enfin, les Grands Trails des Vallons de Vilaine permettront de collecter des fonds au profit de la cordée Bretonne, association qui œuvre en faveur des enfants atteints de cancer.

Alors… à chacun son épreuve, pour une bonne cause ! Venez nombreux partager ce week-end avec nous, vous ne serez pas déçus !

gt2v35@gmail.com +33 6 72 15 48 40 http://la-cordee-bretonne.fr/gt2v/

Laillé

