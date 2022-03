Grands Trails d’Auvergne – Livradois-Forez – 5ème édition Aubusson-d’Auvergne Aubusson-d'Auvergne Catégories d’évènement: Aubusson-d'Auvergne

Puy-de-Dôme

Grands Trails d’Auvergne – Livradois-Forez – 5ème édition Aubusson-d’Auvergne, 8 octobre 2022, Aubusson-d'Auvergne. Grands Trails d’Auvergne – Livradois-Forez – 5ème édition Lac d’Aubusson d’Auvergne La Prade Aubusson-d’Auvergne

2022-10-08 03:30:00 03:30:00 – 2022-10-09 06:30:00 06:30:00 Lac d’Aubusson d’Auvergne La Prade

Aubusson-d’Auvergne Puy-de-Dôme Aubusson-d’Auvergne EUR 13 110 Les Grands Trails d’Auvergne Livradois-Forez sont un événement regroupant quatre épreuves de 14 à 130 km, une course ‘Kid’s Trail’, dédiée aux enfants avec un parcours de 1,5 km et d’une randonnée ‘La Mystique’, composée de deux parcours de 14 et 25 km. auvergne.tnt@auvergnetrail-natureteam.com +33 6 31 06 42 88 https://www.grandstrailsauvergne.com/ Lac d’Aubusson d’Auvergne La Prade Aubusson-d’Auvergne

