GRANDS SALONS DU MARIAGE 2021-10-09 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-10 19:00:00 19:00:00 rue Catherine Opalinska Parc Expo de Nancy

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Le Salon Du Mariage permet la rencontre entre futurs mariés, commerçants et prestataires spécialisés. Des défilés de mode présenteront les nouvelles collections de robes et de costume de mariés (3 fois par jour) L’entrée au salon du mariage de Nancy est payante (5€ par personne, gratuit pour les mineurs accompagnants) mais des invitations gratuites peuvent être demandées aux organisateurs : www.jepreparemonmariage.com Le parking du parc des expositions de Nancy est accessible gratuitement aux visiteurs du salon du mariage. http://www.jepreparemonmariage.com/ A3 LOR dernière mise à jour : 2021-09-28 par

