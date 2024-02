Grands prix saisonniers d’hiver au karting route de Courcuire Autoreille, dimanche 3 mars 2024.

Le CKB fête les 4 saisons avec des grands prix en individuel.

Au programme de 8h à 12h, 40 minutes de roulage 10 minutes d’essais libres,15 minutes d’essais chronos,15 minutes de course avec départ type F1.

Les inscriptions sont ouvertes pour tout le monde à partir de 7 ans.

Le petit déjeuner est offert, et un plat du jour maison sera proposé le midi.

Pour plus d’informations, RDV sur le site du CKB.

3 catégories

– Enfants (7-12 ans et 1.30m mini) 79 €

– 270 cm3 (à partir de 13 ans) 79€

– Rotax (à partir de 15 ans) 159€ 79 79 EUR.

route de Courcuire CKB

Autoreille 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté ckbesancon@gmail.com

