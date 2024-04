Grands Nus L’atelier de l’image Arles, vendredi 15 mars 2024.

Le titre de cette exposition a une double signification, le format des oeuvres présentées d’une part, jusqu’au 120×180, mais surtout la richesse des photo-graphies sélectionnées et la notoriété de leurs auteurs.

Toutes ces images, qui s’étalent sur une période d’une trentaine d’années, possèdent un passé, un vécu, une histoire. Je dis souvent qu’une oeuvre doit mûrir. Au fur et à mesure que les années et les décennies passent, l’oeuvre grandit, se bonifie, devient de plus en plus prisée et cotée !



Pour cette grande exposition de Nu, en complément de mes images, quelques travaux d’autres artistes viennent en corrélation. Ces photographies complémentaires ont déjà été exposées dans le passé, lors du Festival Européen de la Photo de Nu (Fepn) dont la dernière édition arlésienne s’est tenue en mai 2023, après plus de 20 années d’existence !



En dates décroissantes, un auteur contemporain français, Pierre Sage (Fepn 2019) avec un travail en couleur, Night Call Lyon, qui relate le monde de la nuit festif et extraverti… à côté d’un artiste ukrainien Anton Solomoukha (Fepn 2012) qui a revisité les lieux abandonnés de Tchernobyl en y intégrant des modèles et en déclinant à sa manière des oeuvres de Grands Maîtres connus, telles que le Radeau de la Méduse/Géricault, les Femmes d’Alger dans leur appartement/Delacroix…



Enfin une oeuvre majeure de Jeanloup Sieff (Fepn 2007) qui est Le photographe de référence nationale sur le thème de la Mode et du Nu, en noir et blanc et en très grand format également.



Bienvenue à l’Atelier de l’image et bonne visite. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 17:00:00

fin : 2024-04-30 19:00:00

L’atelier de l’image 29, rue du 4 septembre

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

