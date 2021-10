Grands Motets : Rameau/Mondonville Chapelle royale, 10 décembre 2021, Versailles.

Chapelle royale, le vendredi 10 décembre à 20:00

Dans la musique baroque européenne, les grands motets sont l’une des formes les plus représentatives de la musique française. À l’origine développés pour la Chapelle du Roi par Du Mont et Lully, et portés à leur aboutissement par Delalande durant quatre décennies au service de Louis XIV, ces œuvres qui résonnaient chaque jour, à la Messe du Roi, furent ensuite les piliers des programmes du Concert Spirituel créé en 1725. C’est alors que vont s’imposer deux nouveaux maîtres dans ce style : Rameau et Mondonville. Réunissant des solistes affûtés et les choristes et musiciens de son Ensemble Marguerite Louise, Gaétan Jarry apporte à ces œuvres sa lecture enthousiaste et sa passion de la musique française, pour un programme resplendissant.

Rameau et Mondonville, maîtres dans la musique baroque européenne

