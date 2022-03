GRANDS MÔMES Gorron, 4 mars 2022, Gorron.

“Les Grands Mômes”, la troupe de théâtre de l’école Saint-Michel de Gorron, donnera trois représentations de son nouveau spectacle les 4, 5 et 6 mars, à l’Espace Colmont de Gorron.

C’est une comédie de Lilly Bautoura, intitulée “Célébrations”, qui sera interprétée par les 15 comédiens de la troupe gorronnaise. C’est l’histoire de l’agence événementielle “Célébrations” qui organise toute sorte de cérémonies. On y voit défiler des clients aux personnalités diverses et parfois quelque peu farfelues en quête d’idées exceptionnelles pour célébrer leurs fêtes. Justement, depuis quelques temps, on constate des fuites d’idées qui se retrouvent, de façon inexpliquée, exploitées par la concurrence. Y aurait-il une taupe dans l’agence ?

Une pièce moderne et inédite aux personnages stylés, cocasses, insolites, délirants…

Vendredi 4 et samedi 5 mars à 20h30. Dimanche 6 mars à 14h30.

Tarifs : 7€ adultes et lycéens, 3€ collégiens, gratuit moins de 12 ans.

Points de vente : Espace Colmont de 17h à 19h lundi 28 février, mardi 1er mars, mercredi 2 mars. Billetterie sur place et prévente sur Helloasso : www.helloasso.com/associations/apel-gorron

Renseignements : 07 87 19 28 36.

La troupe de théâtre gorronnaise Les Grands Mômes revient sur scène avec la comédie “Célébrations”

