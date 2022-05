Grands jeux – Brest en Jeu Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Grands jeux – Brest en Jeu Brest, 14 mai 2022, Brest. Grands jeux – Brest en Jeu Place Napoléon III Médiathèque de Bellevue Brest

2022-05-14 – 2022-05-14 Place Napoléon III Médiathèque de Bellevue

Jeux d'adresse, d'ici et d'ailleurs, d'hier ou d'aujourd'hui… Un large choix de jeux pour tous les âges et tous les goûts vous attendent ! 1er étage du centre commercial de Bellevue, devant la médiathèque

mediatheque.bellevue@mairie-brest.fr +33 2 98 00 89 30

