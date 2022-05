Grands jeux – Brest en Jeu Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Grands jeux – Brest en Jeu Brest, 14 mai 2022, Brest. Grands jeux – Brest en Jeu Médiathèque Jo Fourn 9 Rue Sisley Brest

2022-05-14 – 2022-05-14 Médiathèque Jo Fourn 9 Rue Sisley

Brest Finistère Jeux d’adresse, d’ici et d’ailleurs, d’hier ou d’aujourd’hui… Un large choix de jeux pour tous les âges et tous les goûts vous attendent ! Jeux d’adresse, d’ici et d’ailleurs, d’hier ou d’aujourd’hui… Un large choix de jeux pour tous les âges et tous les goûts vous attendent ! Médiathèque Jo Fourn 9 Rue Sisley Brest

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Médiathèque Jo Fourn 9 Rue Sisley Ville Brest lieuville Médiathèque Jo Fourn 9 Rue Sisley Brest Departement Finistère

Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Grands jeux – Brest en Jeu Brest 2022-05-14 was last modified: by Grands jeux – Brest en Jeu Brest Brest 14 mai 2022 Brest finistère

Brest Finistère