Grands Entretiens:Soirée de clôture – Marcher l’eau | Aïssa Maïga Théâtre Pitoëff, 12 mars 2022, Genève.

Théâtre Pitoëff, le samedi 12 mars à 20:30

Aïssa Maïga compte parmi les figures engagées du cinéma international. D’abord connue en tant qu’actrice, notamment devant la caméra de Alain Tanner (Jonas et Lila à demain), Cédric Klapisch (Les Poupées russes), Michael Haneke (Caché), Abderrahmane Sissako (Bamako pour lequel elle obtient un César) et Chiwetel Ejiofor (The Boy Who Harnessed the Wind), elle est également cinéaste. Après avoir réalisé le documentaire Regard noir, qui interroge la représentation des femmes noires à l’écran, elle affirme et confirme sa détermination à s’emparer des combats contemporains avec Marcher sur l’eau, présenté en première mondiale à Cannes. En 2018, Aïssa Maïga publie aux côtés de 15 actrices françaises l’essai Noire n’est pas mon métier, qui révèle avec force les discriminations et les stéréotypes dont les femmes noires et métisses sont victimes dans le monde culturel. Elle marque en 2020 la cérémonie des César en dénonçant frontalement le manque de diversité dans le cinéma français.

Plein Tarif : 15CHF Tarif Réduit et Jeune : 10CHF Tarif 20ans/20 francs : 8CHF

Débat précédé du film «Marcher sur l’eau» de Aïssa Maïga.

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



