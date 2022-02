Grands Entretiens:Nouvelles technologies et manipulation | Chelsea Manning Théâtre Pitoëff, 5 mars 2022, Genève.

Théâtre Pitoëff, le samedi 5 mars à 19:15

Les nouvelles technologies offrent des services de plus en plus pratiques aux citoyen·nes. Elles permettent aussi un contrôle de ses utilisateurs·trices, notamment par les gouvernements. Ancienne analyste de l’armée américaine et lanceuse d’alerte ayant révélé les exactions commises par des soldat·es américain·es en Irak, Chelsea Manning apporte son regard unique sur les problématiques de surveillance, de contrôle des utilisateur·trices et des capacités accrues d’analyse des données. Experte en sécurité et aujourd’hui collaboratrice de la start-up neuchâteloise Nym Technologies, Chelsea Manning aide à développer des outils pour assurer la confidentialité de nos données en ligne. Une limite dans la surveillance et le hacking des données privées est-elle encore possible ? Les réalisateur·trices du documentaire Made to Measure ont trouvé une façon fascinante et inquiétante de nous rappeler les risques en la matière.

Plein Tarif:15CHF Tarif Réduit et Jeune:10CHF Tarif 20ans/20 francs:8CHF

Débat précédé du film:Made to Measure de Hans Block, Moritz Riesewieck & Cosima Terrasse

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T19:15:00 2022-03-05T22:15:00